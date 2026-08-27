La Plaza Mayor acogerá el 2 de septiembre una concentración de apoyo a Ceuta

Salamanca se sumará el próximo 2 de septiembre a las muestras de apoyo a la ciudad de Ceuta. La Plaza Mayor acogerá a partir de las 20:00 horas una concentración convocada con motivo de la Fiesta de Ceuta y que se celebrará de manera simultánea en las capitales de provincia de toda España.

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La iniciativa parte de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que ha llamado a los ayuntamientos españoles a mostrar su solidaridad con los ciudadanos ceutíes ante la situación que atraviesa la Ciudad Autónoma.

La convocatoria se produce después de la visita realizada este jueves a Ceuta por la presidenta de la FEMP y alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, quien mantuvo un encuentro con el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas. Durante la reunión abordaron la situación generada tras los hechos ocurridos los días 30 y 31 de julio.

García-Pelayo ha defendido la necesidad de trasladar un mensaje de respaldo a los ceutíes y ha planteado estas concentraciones como una muestra de unidad de los 8.132 ayuntamientos españoles.