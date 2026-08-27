Horarios, localizaciones y pinchos de la Feria de Día de Salamanca 2026

La Feria de Día 2026 se ha presentado en Salamanca con un total de 35 establecimientos repartidos por cinco zonas diferentes, entre ellas la plaza del Mercado, plaza de San Román, Rector Lucena, plaza de los Bandos y parque de La Alamedilla.

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El gran cambio se producirá en el parque de La Alamedilla, donde se pasará de las seis casetas que hubo en 2025, hasta las 12, el doble de establecimientos que podrían llenar el lugar de ocio convirtiendo esta zona como uno de los centros neurálgicos de la ciudad durante las Ferias y Fiestas de Salamanca 2026. La plaza del Mercado aumenta de número, también, pasando de las cuatro del pasado año a las cinco de este.

De forma inalterada, Rector Lucena mantiene tres de sus establecimientos, la plaza de San Román sustituye a la Rúa Mayor con otros tres locales y, por último, la plaza de los Bandos, siendo la zona más céntrica en la que poder tomar el Pincho de Feria con 12 establecimientos.

En esta vigésima edición, que podría ser la última tras el anuncio realizado durante este jueves, 27 de agosto, del cambio radical que podrían sufrir las casetas de cara a 2027, el concejal de Fomento y Urbanismo ha destacado que “este número es muy importante y demuestra que es algo que está muy consolidado”.

El precio será, como en 2025, de 3,5 euros, indicando el presidente de la Asociación de Hostelería de Salamanca, Jorge Moro, que “seguimos perdiendo dinero”, intentando que la cuantía esté adaptada a todo el público. Además, se podrá votar al Mejor Pincho de Feria a través de un QR que facilitarán los establecimientos.

Por otro lado, el horario de apertura será desde las 12:00 horas hasta las 00:30 horas en día laborales, siendo las vísperas de festivos y los propios festivos de 12:00 horas a 01:00 horas. La música en los mismos, en pro de no molestar a los vecinos, será de 12:00 a 16:00 horas y de 19:00 hasta cierre de los establecimientos. El número de pinchos por caseta será de cuatro, incluyendo el Pincho de Feria, añadiendo uno más a la hora de la comida que, de ser así, tendrá que ser de cuchara.

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En cuanto a la limpieza, otro de los puntos que más suele preocupar durante este evento, el concejal del Ayuntamiento de Salamanca ha indicado que se añadirán efectivos del servicio del consistorio para garantizar una higiene adecuada, además de ceder diferentes contenedores a los establecimientos para que reciclen los diferentes residuos producidos en las casetas. Además, en cada isla habrá iglús que podrán ser utilizados por viandantes y hosteleros. Por otro lado, también se desengrasarán las calles cada día. En cuanto a la seguridad, el representante municipal también ha asegurado que se incrementarán los efectivos.

En cuanto a los baños, estarán en las zonas de Plaza de los Bandos, Calle Rector Lucena y Parque de la Alamedilla de manera portátil, y en las Plazas del Mercado y San Román, serán los establecimientos los que cedan sus baños para el uso de los clientes.

Entre las actuaciones musicales se encuentran las siguientes: en la zona de la Alamedilla, habrá actuaciones musicales los días, viernes 4, sábado 5, domingo 6, lunes 7, martes 8, miércoles 9, jueves 10, viernes 11, sábado 12 y domingo 13 a mediodía a partir de las 13:00 y por la tarde a partir de las 20:00 horas. En la Zona de Plaza San Roman, el viernes 4, sábado 5, domingo 6, lunes 7, martes 8, jueves 10, viernes 11 y sábado 12. Todos empezarán entre las 19:30/20:00 horas. En la zona del Mercado, charanga Domingo 6 y Domingo 13 de septiembre. En la zona de los Bandos, charanga el miércoles 9 de septiembre.

Pinchos y localizaciones Plaza del Mercado

Perrito Canalla con Salsa Bic Mac

Mollete de Secreto con Mahonesa de de Kimchi

Hamburguesita de Buey Wagyu

Pulled Pork con Salsa Barbacoa

Mollete de calamares con suave de Alioli Plaza de San Román

Chapatina recién horneada de Secreto Ibérico con Salsa Blanca

Delicias de Jamón Ibérico

Hamburguesita de Morucha Rector Lucena

Cheesburguer Spams Dry Aged

Minihamburguesa de Vacavieja

Morenito Rifeño de Pollo Plaza de los Bandos

Tostita de Criollo con Salsa de Cerveza

Susurro Ibérico

Delicia de Pavo sobre confitura de tomate, mostaza Dijon y cebollita crujiente

Probadura de salchichón con patatas paja

Tosta de lacón a la gallega

Perrito Juanito de Vaca Vieja

Pan Bao de tartar de salchichón

Brioche de mogote confitado a baja temperatura y salsa Revolutum

Bocatín Piripi

Mollete de solomillo con salsa de cabrales

Piruleta de pollo

Pincho Moruno La Alamedilla