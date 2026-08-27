Licitado el suministro y la instalación de equipos informáticos para la digitalización de varios centros municipales de Salamanca

El Ayuntamiento ha sacado este jueves 27 de agosto a contratación el suministro y la instalación del equipamiento informático para la digitalización de las bibliotecas y otros espacios municipales. Esta actuación está incluida dentro del Plan de Actuación Integrado (PAI) ‘CoNEcta Salamanca’, centrado en los barrios de Garrido Norte y Sur, Chinchibarra, Estación y Salesas.

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En este sentido, el consistorio ha sacado a licitación el contrato por un presupuesto base de 325.452,62 euros repartidos en dos lotes. Esta actuación, además, está cofinanciada mediante el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el periodo de programación 2021-2027.

En concreto, mediante este contrato se gestionará, en el primer lote, el sistema RFID de seguridad; mientras que en el segundo lote estará relacionado con los servicios y trámites digitales interactivos. En este sentido, se llevará a cabo la adquisición e instalación de sensores eléctricos, monitores de pantalla planta y pantallas de ordenador y consolas.