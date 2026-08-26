Aplazada la jornada de observación astronómica en Doñinos

El Ayuntamiento de Doñinos ha anunciado cambios de última hora en la agenda cultural y de ocio de sus populares "Noches de Verano".
La esperada charla y posterior observación astronómica, que estaba programada para llevarse a cabo esta misma noche, ha tenido que ser pospuesta. La cita se traslada oficialmente al próximo lunes, 31 de agosto, y dará comienzo a las 21:30 horas, momento en el que los asistentes podrán disfrutar de la divulgación nocturna y el avistamiento de estrellas.
Asimismo, la programación estival del municipio ha registrado una modificación en la ubicación de otro de sus eventos.
El espectáculo de magia previsto para el jueves 27 de agosto cambiará su localización habitual para celebrarse finalmente en el Centro Polivalente de la localidad.