Aplazada la jornada de observación astronómica en Doñinos

El Ayuntamiento de Doñinos ha anunciado cambios de última hora en la agenda cultural y de ocio de sus populares "Noches de Verano".

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La esperada charla y posterior observación astronómica, que estaba programada para llevarse a cabo esta misma noche, ha tenido que ser pospuesta. La cita se traslada oficialmente al próximo lunes, 31 de agosto, y dará comienzo a las 21:30 horas, momento en el que los asistentes podrán disfrutar de la divulgación nocturna y el avistamiento de estrellas.

Asimismo, la programación estival del municipio ha registrado una modificación en la ubicación de otro de sus eventos.