El ‘Hexágono Tecnológico de Salamanca’: los centros que transformarán la ciudad en capital del talento y la innovación

🔜 Ya está más cerca la transformación de la Casa de la Juventud de Garrido en el Centro de Innovación Juvenil de #Salamanca.



✅ Licitadas las obras.



🇪🇺 Proyecto cofinanciado por @FondosUE_Esp#FEDER #EDIL #POPE #EuropaSeSiente



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El plazo de ejecución será de tres y años y medio, por lo que de finalizarse, y teniendo el cuenta el resto de centros, a partir de 2030 Salamanca se convertirá en una de las cunas del empleo digital y tecnológico, situando en el mapa nacional e internacional ante unas iniciativas que prometen no solo retener talento, sino atraerlo de manera activa a la ciudad.