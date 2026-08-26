El ‘Hexágono Tecnológico de Salamanca’: los centros que transformarán la ciudad en capital del talento y la innovación

Desde hace años, Salamanca lleva apostando por hacer una ciudad más inteligente y tecnológica, un objetivo que ha ido creciendo con el pasar de los años hasta la realización de seis nuevos centros que servirán para situar la ciudad como referente nacional en la creación de oportunidades de empleo en las nuevas tecnologías.
Desde el mes de marzo de 2022, el Ayuntamiento de Salamanca ha ido presentando diferentes proyectos que han ido viendo la luz y que se seguirán inaugurando en los años venideros. El primero de ellos fue el Centro de Emprendimiento y Formación Tormes +, que logró reformar un total de 3.500 metros cuadrados en un edificio de 1993, la conocida como Casa del Campo en La Salle.
Tras este le seguirían el Centro de Internet de las Cosas e Inteligencia Artificial en 2023, la Incubadora de Empresas Biosanitarias ABIOINNOVA en 2025, el Espacio de Innovación Tecnológica Tormes + (EITT) en 2025, el Centro de Innovación Juvenil que se espera para finales de 2027, y el último de los lugares, el Centro de Salamanca Ciudad del Talento que tiene un plazo de ejecución de tres y años y medio, es decir, a partir de 2030 según los plazos de ejecución.