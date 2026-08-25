Terminan las obras de asfaltado en Salamanca con la mejora de la avenida Vicente del Bosque

Las obras de asfaltado que durante este verano ha estado realizando el Ayuntamiento de Salamanca ha llegado a su fin. Con la mejora de la avenida Vicente del Bosque esta semana, los trabajos y las molestias a los conductores por cortes de vías, concluirán en la capital salmantina.

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Durante los días 26 y parte del 27 de agosto se llevarán a cabo labores de fresado para rebajar la altura del firme, mientras que el nuevo asfaltado se acometerá los días 27 y 28 de agosto. Mientras duren las obras se cortará el acceso a Vicente del Bosque desde las glorietas de Castilla y León y del Tratado de Tordesillas, así como desde la calle del Romero.

Los trabajos obligarán a desviar la circulación de vehículos y también el recorrido de la línea 1 de autobús urbano, que cuenta con paradas en Vicente del Bosque y en el centro de salud Sisinio de Castro. Tanto el trayecto como las paradas se trasladarán de forma provisional a Federico Anaya y al paseo de los Olivos, para retomar posteriormente el itinerario habitual por Federico Anaya.