Nuevos cortes de tráfico en la avenida de San Agustín por las obras de asfaltado en Salamanca

La campaña extraordinaria de asfaltado del Ayuntamiento de Salamanca suma un nuevo capítulo esta semana con trabajos centrados en la avenida de San Agustín. Durante los días 20 y 21 de agosto, la circulación quedará cortada en el tramo comprendido entre la glorieta del Tratado de Tordesillas y la glorieta Santiago Martín "El Viti". Mientras se extiendan las labores de mejora del firme, el tráfico se desviará por las vías adyacentes.

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Este nuevo frente de obras se añade a las intervenciones ya concluidas en esta misma avenida, así como a las realizadas previamente en la Vía Helmántica y en las calles Ramos del Manzano y Virgen del Cueto. En conjunto, este plan municipal cuenta con un presupuesto de 600.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses para renovar el pavimento en once vías y glorietas repartidas por siete barrios de la capital salmantina.