Pacientes denuncian largas esperas y colapso en las Urgencias del Hospital de Salamanca

Una familia de Salamanca ha querido hacer pública la situación que, según relata, vivió el pasado martes, 18 de agosto, en el Servicio de Urgencias del Hospital de Salamanca, con el objetivo de poner el foco en las largas esperas que, aseguran, están soportando numerosos pacientes y de pedir a la dirección del centro que adopte medidas para mejorar la atención.

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Según explica la familia, acudieron al servicio de Urgencias durante la tarde del 18 de agosto. Tras realizarse el correspondiente triaje, el paciente fue derivado a la sala de espera, donde permaneció durante más de siete horas "sin recibir atención médica, ni valoración anterior o posterior, ni exploración alguna".

La familia asegura que durante ese tiempo el paciente presentaba síntomas que les generaban preocupación y que, pese a ello, no fue valorado por ningún facultativo. La situación, según su relato, se desarrollaba en una sala G2, nivel III, que se encontraba "con multitud de pacientes dentro de la sala, en los pasillos y con diferentes estados en cuanto a la tramitación".

Los familiares aseguran que otros pacientes también acumulaban largas esperas: algunos llevaban más de siete o nueve horas esperando para realizarse una prueba y otros más de cinco horas a la espera de conocer los resultados.

"Te acercas al control, preguntas, intentas mantener la calma, pero la respuesta que obtienes por parte del personal es: "no podemos hacer nada, hay muchísima gente y hay que esperar a que el médico le llame'", relata la familia.

Una petición dirigida a la dirección del hospital Más allá de su experiencia particular, la familia quiere que su denuncia sirva para visibilizar una situación que, según aseguran, afecta a numerosos usuarios del servicio de Urgencias.

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Consideran especialmente preocupante que las demoras se produzcan en diferentes fases del proceso asistencial: desde la primera valoración médica hasta la realización de pruebas y la comunicación de sus resultados.