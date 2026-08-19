La Junta analiza la posible adquisición de los CEIP José Herrero y Caja de Ahorros de Salamanca

La Junta de Castilla y León ha enviado un comunicado en la mañana de este miércoles donde informa de la situación de tres inmuebles de Fundos.

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A través de un escrito pone sobre la mesa la situación contractual y patrimonial de tres centros educativos públicos que hay en la Comunidad, dos en Salamanca y uno en León.

Tras un reunión de trabajo con la Fundación, el director general de Infraestructuras y Servicios, Ángel Marinero, apunta la posible adquisición de los CEIP José Herrero y Caja de Ahorros de Salamanca y de la Escuela de Arte de León.