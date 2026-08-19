Le roban el coche en una gasolinera de Aldeatejada y un camionero acaba llevándole a denunciar

Un hombre que se dirigía a su puesto de trabajo ha sido víctima de un robo durante la mañana de este lunes en una gasolinera situada en el municipio salmantino de Aldeatejada.

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Los hechos se produjeron alrededor de las 6:00 horas, cuando la víctima realizó una parada en la estación de servicio y se bajó del vehículo durante apenas unos segundos. El coche permaneció en marcha y en su interior se encontraban su teléfono móvil y su cartera.

Fue entonces cuando un individuo aprovechó el momento para acceder al vehículo y llevárselo. La víctima pudo ver el rostro del presunto autor y ha facilitado a la Guardia Civil una descripción del mismo. Según la información aportada, el hombre vestía una camiseta de color fosforito.

La situación se complicó para la víctima a la hora de presentar la correspondiente denuncia, ya que se había quedado sin teléfono móvil y no disponía de ningún medio para contactar con la Guardia Civil. Finalmente, tuvo que detener a un camionero que circulaba por la zona, quien le trasladó hasta la comandancia de Santa Marta para poder denunciar lo ocurrido.