El incendio de Pinofranqueado mantiene el pulso en la frontera con Salamanca

El incendio forestal declarado en el término municipal de Pinofranqueado, en la comarca extremeña de Las Hurdes, continúa activo este miércoles y mantiene en alerta a las zonas próximas a la provincia de Salamanca. Pese a la virulencia con la que ha evolucionado el fuego, las llamas no han cruzado por el momento la frontera con Castilla y León ni han entrado en territorio salmantino.

Publicidad Publicidad

La Junta de Extremadura mantiene activada la situación operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales (Infocaex) ante la magnitud del incendio, que ya habría afectado a más de 1.500 hectáreas de pinar.

#Cáceres | 🔴 8:30 ACTIVO se mantiene Situación Opertativa 2 en el #IFPinofranqueado



Permanecen trabajando efectivos del @planinfoex, @ume_esp, @mitecogob, #INFOCYL, @DiputacionCC , @guardiacivilcc y @CruzRojaEX a los que se sumarán a las labores de extinción numerosos medios… pic.twitter.com/MRyetU3fEP — Batallón T-15 (@Batallont15) August 19, 2026 La cercanía del incendio al límite provincial mantiene la atención puesta en su evolución, especialmente ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas. Sin embargo, la mejora del tiempo registrada esta mañana favorece las labores de extinción.

Una columna de humo visible y un amplio despliegue El incendio comenzó con gran virulencia y en la mañana de este miércoles ha llegado a generar una columna de humo de unos 2.000 metros de altura. Para combatir las llamas se reforzará el dispositivo con más de 200 efectivos, mientras la UME trabaja también en la zona empleando drones para realizar labores de vigilancia y seguimiento.