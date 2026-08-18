El vuelco de un coche en Calvarrasa de Arriba se cobra un herido y provoca daños en la señalización

Un varón ha resultado herido tras sufrir un accidente de tráfico en la CL-510, concretamente, en el kilómetro 6.

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Los hechos han tenido lugar minutos antes de las 16:00 horas de la tarde de este martes, a la altura del término municipal de Calvarrasa de Arriba.

Tal y como han referido fuentes oficiales a este medio, el vehículo en el que viajaba el joven habría sufrido una salida de vía y, posteriormente, habría volcado.

Vuelco En Calvarrasa De Arriba

Hasta el lugar se han movilizado agentes de la Guardia Civil de Tráfico para esclarecer las circunstancias del accidente y regular el tráfico de la zona.

Asimismo, se ha movilizado una ambulancia para asistir al herido, de 30 años y consciente, en el propio lugar de los hechos y trasladarlo, en el caso de que así lo requiera, al hospital de Salamanca.

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Producto del impacto, la señalización en el punto del siniestro ha sufrido daños.