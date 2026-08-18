Aparece en Cabrerizos el Seat robado durante el fin de semana en Castellanos de Moriscos

Otro final feliz para el dueño de un vehículo robado. En esta ocasión ha sido en Castellanos de Moriscos, donde robaron un vehículo durante el fin de semana, aprovechando el despiste de unos vecinos de la localidad.

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Son muchos los Seat que están siendo robados en la provincia de Salamanca, entre ellos este, además de otros en la capital del Tormes o en La Vellés, dejando así un historial con el que podrían estar cometiendo otros robos en establecimientos de la provincia de Salamanca.

En relación a esto último, cabe recordar que hace unos meses, unos ladrones robaron otro vehículo en Espino de la Orbada que utilizaron para robar un restaurante a modo de alunizaje en Fresno Alhándiga.