A prisión un varón tras robar más de 11.000 euros, joyas y relojes en Salamanca

Un varón ha sido detenido tras ser sorprendido en el interior de una vivienda con 11.000 euros, joyas y relojes que habría sustraído tras cometer varios robos en casas que marcaba previamente. Según han informado fuentes policiales, tras ser pillado ‘in fraganti’, emprendió una huida a pie hasta que fue interceptado por los agentes de la autoridad.

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En primer lugar los agentes recibieron un aviso alertando de un hombre que portaba un pasamontañas y que habría huido de uno de los inmuebles previamente. Una vez se recibió la llamada, se desplazaron hasta el lugar para la detención del individuo y las comprobaciones oportunas en varios inmuebles de la zona.

En el mismo lugar, los agentes lograron localizar entre las pertenencias del varón 11.730 euros en efectivo, diversas joyas y dos relojes, además de 11 llaves, 26 ganzúas, dispositivos destinados a facilitar la apertura de cerraduras mediante el método conocido como “bumping” y un elemento utilizado para señalar puertas. Del mismo modo, también han indicado que se han intervenido otros objetos que podrían estar relacionados con otros hechos delictivos.

Durante la investigación llevada a cabo por la Policía Nacional de Salamanca, localizaron una serie de ‘testigos’ a modo de marca en algunas de las puertas para comprobar así la ausencia de los moradores. Después, y tras comprobar que no se encontraban en su vivienda, cometía el robo.