Así serán las fiestas de San Bartolo en Aldeadávila: toros, verbenas y nueve intensos días de celebraciones

El Ayuntamiento de Aldeadávila de la Ribera ha hecho pública la programación completa para sus Ferias y Fiestas de San Bartolo 2026, que se celebrarán del 14 al 29 de agosto con una amplia variedad de actividades culturales, taurinas, deportivas y musicales.

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El Ayuntamiento ha organizado numerosas actividades previas a las celebraciones con conciertos, presentación de libros, deporte y folclore tradicional. Sin embargo, la intensidad festiva se incrementará a partir del viernes 21 de agosto. La jornada comenzará a las 11:00 horas con el encierro y desencierro de bueyes desde el Prao del Rocoso hasta la Plaza Cardenal Martín Herrera, seguido a las 12:00 horas por una gran rampa de agua a cargo de Divertilandia en la calle Guardia Civil y la actuación "El bolero de mi abuelo" en la Residencia La Llanada I. A las 13:00 horas se celebrará la bueyada infantil en la Plaza del Ayuntamiento, con mini bueyes donados por Aitor "Felines" y Paco "El Lucero". Por la tarde, tras la segunda sesión de "El bolero de mi abuelo" en La Llanada II (17:00 h) y el parque infantil con fiesta de la espuma en la calle Cristóbal Martín Herrera (17:30 h), una ruta de bares con la charanga Los Pintores iniciará su recorrido a las 18:00 horas desde la plaza. El día concluirá con una capea nocturna amenizada por DJ Teo a las 23:00 horas.

El sábado 22 acogerá a las 13:00 horas un encierro con Carretones organizado por la Asociación Cultural Taurina de Aldeadávila en la Plaza Cardenal Martín Herrera. A las 19:30 horas tendrá lugar el tradicional desencajonamiento en el Prao de Rocoso con los novillos de las ganaderías Rollanejo, Valdeflores, La Campana y Valrubio que se lidiarán los días posteriores, finalizando con un convite popular ofrecido por el Ayuntamiento en la plaza. Tambien tendrá luegar el desfile y nombramiento de peñas a las 23:00 h en la plaza, donde se pronunciará el pregón de fiestas. La jornada culminará a medianoche con el baile amenizado por la Orquesta Nuevo Tango.