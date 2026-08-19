El precio de reparar uno de los tramos más afectados de la A-66 a su paso por Salamanca

La Dirección General de Carreteras ha formalizado el contrato de rehabilitación de una de las carreteras más afectadas y transitadas de la provincia de Salamanca. Desde hace años, han sido muchos los vecinos que llevan pidiendo una reforma total de la A-66, en el tramo que une Guijuelo con el límite con la provincia de Cáceres.

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Más en concreto, el tramo que se rehabilitará será desde Sorihuela en dirección al sur de la Ruta de la Plata, en los tramos situados entre los puntos kilométricos 401,5 y 413,2, además del 422,7 y el 425,02, todo en la provincia salmantina.

El número de ofertas que se recibieron fueron de 12 en total, de las cuales todas ellas venían por parte de pequeñas y medianas empresas de todo el territorio nacional. La oferta de menor coste era de 9.161.825,24 euros, mientras que la de mayor coste era de 10.414.271,26 euros.

Proyecto De Trazado De La Nueva Travesía De Béjar (salamanca) En La N 630 a Con Una Inversión De 2,2 M€

Finalmente, según ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el propio Gobierno de España, que tiene la competencia como es lógico de esta vía, se ha adjudicado por un precio de 9.819.271,03 euros para la empresa CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE, S.A.U.

Así pues, a lo largo de 14 kilómetros se acometerán estas obras en los próximos meses, obligando a cortar algunos tramos para así volver a asfaltarse y hacerlos más seguros para la circulación del tráfico de la zona, una de las más abundantes del país.

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