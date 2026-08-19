La vuelta al cole costará en Castilla y León 610 euros por hijo en colegios públicos y hasta 1.789 en privados

La vuelta al cole supondrá este año un gasto medio de 610 euros por hijo en los centros públicos de Castilla y León, una cifra que se eleva hasta los 710 euros en los colegios concertados y alcanza los 1.789 euros en los centros privados, según el informe de previsión de gastos elaborado por la Asociación Española de Consumidores y recogido por Europa Press (EP).

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El estudio, realizado a partir de una encuesta a padres y madres y de un análisis directo de precios en establecimientos, sitúa a Castilla y León por debajo de la media nacional en los tres tipos de centros. En España, el desembolso medio será de 635 euros en la enseñanza pública, 733 euros en la concertada y 1.849 euros en la privada.

Según EP en el caso de los centros públicos de Castilla y León, los 610 euros de gasto medio incluyen las principales partidas asociadas al inicio del curso, aunque el coste final puede variar en función de las necesidades de cada familia y de las decisiones adoptadas por los centros.

A nivel nacional, el desglose del gasto en la enseñanza pública contempla 95 euros de comedor, 100 de transporte, 210 de uniforme, 130 de material escolar y 100 euros en otros gastos. No se contabilizan gastos de libros ni matrícula.

Tal y como ha informado EP en los colegios concertados, la previsión nacional asciende a 733 euros, con 160 euros destinados al comedor, 105 al transporte, 228 al uniforme, 140 al material escolar y otros 100 euros. Tampoco se incluyen gastos de libros ni matrícula.

La mayor diferencia se encuentra en los centros privados. La previsión alcanza los 1.849 euros por alumno de media en España, de los que 190 euros corresponden al comedor, 140 al transporte, 295 al uniforme, 358 a libros, 210 a material escolar, 556 a matrícula y 100 euros a otros gastos.

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Consejos para reducir el gasto Según recoge Europa Press ante el incremento de los gastos asociados al inicio del curso, la Asociación Española de Consumidores recomienda a las familias planificar las compras, evitar adquisiciones compulsivas y comparar precios y calidades en diferentes establecimientos.

También aconseja no concentrar todas las compras en un único comercio, adelantar las adquisiciones de productos especialmente demandados y consultar las condiciones de cambios y devoluciones.

La asociación recuerda asimismo la importancia de conservar los tiques de compra y señala que la publicidad de la vuelta al cole tiene carácter vinculante. En las compras por internet, los consumidores disponen de 14 días para ejercer el derecho de desistimiento sin penalización y sin necesidad de justificar el motivo.