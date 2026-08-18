María Díez Campelo, nueva directora médica del Hospital de Salamanca

El Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA) ha cubierto la jefatura de su dirección médica con la designación de María Díez Campelo. El puesto permanecía vacante desde el pasado 31 de agosto de 2025, momento en el que se produjo la salida del anterior responsable, el neurocirujano Álvaro Otero, quien dejó el cargo a petición propia, lo que obligó al centro a reorganizar de forma provisional sus tareas de gestión asistencial durante este periodo de transición.

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Díez Campelo, reconocida profesional en el ámbito de la hematología y con una dilatada trayectoria tanto clínica como investigadora dentro del propio hospital salmantino, asume el cargo con el reto de liderar la coordinación de los diferentes servicios médicos.