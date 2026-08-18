El PSOE exige al Ayuntamiento de Salamanca un plan de choque en El Zurguén ante las graves deficiencias de mantenimiento

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca ha visitado el barrio de El Zurguén para comprobar sobre el terreno las demandas de sus residentes. Durante el encuentro, los vecinos han trasladado su incertidumbre sobre el futuro centro de salud, señalando que se ha mantenido una falta total de comunicación con las administraciones y que han desconocido si la Junta de Castilla y León ha contemplado una partida presupuestaria para ejecutar la obra.

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A la ausencia de equipamientos como biblioteca o centro cívico se han sumado importantes problemas de conservación y seguridad. Los socialistas han constatado el mal estado del campo de fútbol, donde 14 personas han sufrido lesiones este año por caídas, así como los desperfectos que las raíces de los árboles han provocado en las aceras. Además, la concejala María García y el viceportavoz Fidel Francés han denunciado el abandono de la fuente romana de la Vía de la Plata, la cual se ha encontrado cubierta de zarzas, y la pérdida de numerosos árboles del proyecto LIFE debido a la falta de riego.