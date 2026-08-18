UPL reclama a la Junta medidas especiales para fomentar la natalidad en Salamanca

Observados los datos publicados a finales de mayo de este año 2026 por el Instituto Nacional de Estadística (INE) respecto a los nacimientos entre enero y mayo, se analiza que Salamanca bajó en 29 el número de nacimientos. Además, los territorios de León, Zamora y Palencia también percibieron una caída de la natalidad. Por ello, desde Unión del Pueblo Leonés (UPL) han registrado una batería de preguntas en las Cortes para reclamar a la Junta la puesta en marcha de medidas especiales para fomentar la natalidad en las provincias de la Región Leonesa.

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Tal y como argumentan desde UPL, consideran que debe haber una mayor implicación para el fomento de la natalidad y el relevo generacional en Salamanca, Zamora y León, atendiendo tanto a los citados datos publicados por el INE, como a los propios datos socioeconómicos que poseen las tres provincias de la Región Leonesa en índices como el índice de envejecimiento, la tasa de juventud o la tasa de vejez, especialmente en las comarcas rurales.

Asimismo, los leonesistas han pedido a la Junta una valoración sobre dichos datos publicados por el INE. Y es que, según señalan desde UPL, los datos sobre natalidad en la provincia de Salamanca y el conjunto de la Región Leonesa resultan “preocupantes”, al tener además un impacto directo sobre el relevo generacional en Salamanca, Zamora y León.

En concreto, Zamora fue la provincia que presentó una mayor bajada, con una caída del 15’41% de los nacimientos entre enero y mayo de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025, mientras que en la provincia de Salamanca cayeron un 3’36% y en la provincia de León cayeron un 0’50%. Esta situación que contrasta con la evolución en el mismo periodo en las provincias castellanas de Burgos con un 11’87% más, Segovia con un 6’76% más, Soria con un 6’38% más, Ávila con una subida del 3’93% y Valladolid con un 0’45%.