Abierto el plazo de inscripción de dos cursos formativos en el marco de Salamanca Tech

El Ayuntamiento de Salamanca, a través de la Escuela de Emprendimiento, ha abierto el plazo de inscripción de dos programas formativos que arrancan en septiembre dentro del ecosistema Salamanca Tech: ‘Emprende y Avanza’ y ‘Reactiva tu Futuro con IA’, este último dirigido a jóvenes. La inscripción en ambos cursos ya está abierta y se realiza a través de la web tormesplus.com/emprendimiento, seleccionando el curso deseado.

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En concreto, la formación 'Emprende y Avanza' esta dirigida a personas con una idea de negocio que pretendan impulsar su presencia en redes sociales y marketing digital. Además, también está pensada para emprendedores que busquen consolidar su negocio y mejorar su rentabilidad. Desde el lunes 21 de septiembre, los estudiantes trabajarán su plan estratégico, herramientas de SEO, SEM y gestión de redes sociales, con asesoramiento individualizado.

Por otro lado, el curso 'Reactiva tu futuro con IA' está destinado a jóvenes menores de 30 años sin empleo ni formación, inscritos en Garantía Juvenil e interesados en mejorar su empleabilidad o su proyecto de negocio. El curso enseña, desde el lunes 28 de septiembre, a conocer y aplicar herramientas de inteligencia artificial accesibles en ideas y proyectos de emprendimiento.