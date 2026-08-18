Salamanca se podrá fotografiar de noche desde las Torres de la Catedral

Salamanca ofrecerá este miércoles 19 de agosto una oportunidad única para contemplar y fotografiar la ciudad al anochecer desde las Torres de la Catedral. La actividad, denominada ‘La Noche de los Fotógrafos’, se celebrará en Ieronimus con motivo del Día Mundial de la Fotografía.

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Durante dos horas y media, entre las 21:00 y las 23:30 horas, los asistentes podrán acceder a las Torres de la Catedral y captar desde las alturas algunos de los principales atractivos de Salamanca, como el conjunto monumental de la Catedral, el casco histórico iluminado y el río.

La propuesta está dirigida tanto a fotógrafos aficionados como profesionales y permitirá disfrutar de una de las panorámicas más especiales de la ciudad durante el paso del día a la noche.

El precio de la actividad es de 5 euros y las entradas pueden adquirirse a través de la página web de Ieronimus.

‘La Noche de los Fotógrafos’ se integra en la programación de verano de ‘Salamanca Culta y Oculta’, que continúa durante la segunda quincena de agosto con diferentes actividades para descubrir el patrimonio y la historia de la ciudad.

La programación incluye también visitas nocturnas a Scala Coeli, recorridos teatralizados, visitas a espacios arqueológicos, actividades familiares y observaciones astronómicas, además de diferentes propuestas para conocer algunos de los rincones menos conocidos de Salamanca.

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