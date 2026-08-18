Salamanca pisa el acelerador de los trasplantes: más donantes, más riñones y casi el doble de pulmones

La donación de órganos vuelve a crecer en Castilla y León y Salamanca se encuentra entre los hospitales que más actividad concentran. El Complejo Asistencial Universitario de Salamanca ha registrado 19 donantes de órganos durante los primeros seis meses de 2026, cuatro más que en el mismo periodo del año anterior, cuando fueron 15. Un aumento que se suma al crecimiento general de la Comunidad, que ha pasado de 67 a 78 donantes en solo un año.

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Los datos publicados por la Junta de Castilla y León muestran una evolución positiva tanto en el número de donantes como en la actividad trasplantadora. En el conjunto de la Comunidad, los 78 donantes registrados entre enero y junio de este año han permitido generar 249 órganos, frente a los 226 del primer semestre de 2025. De ellos, 136 fueron riñones, 45 hígados, 10 corazones, 48 pulmones y 10 páncreas.

En Salamanca, el crecimiento de la donación se traduce también en una mayor actividad de los equipos del hospital. Durante el primer semestre de 2026 se han realizado 47 trasplantes renales, nueve de ellos procedentes de donante vivo o mediante el programa de donación renal cruzada. A esta actividad se suman cuatro trasplantes de páncreas-riñón y 18 trasplantes pulmonares.

Son cifras que permiten hacerse una idea de la dimensión que ha alcanzado el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca dentro de la red de trasplantes de Castilla y León, especialmente en algunos programas en los que el centro salmantino actúa como referencia.

Salamanca pasa de 15 a 19 donantes en un año El dato que primero llama la atención es el aumento de los donantes. Entre enero y junio de 2025 Salamanca contabilizó 15 donantes, mientras que en los seis primeros meses de 2026 la cifra ha subido hasta 19.

Son cuatro donantes más y un incremento de casi el 27% respecto al mismo periodo del año anterior.

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La evolución también puede observarse si se retrocede hasta el primer trimestre de 2025. Entre enero y marzo de aquel año fueron siete los donantes registrados en Salamanca, dentro de un balance autonómico que contabilizó 41 donantes en Castilla y León, frente a los 35 del primer trimestre de 2024.

Aquellos siete donantes permitieron sostener una importante actividad de trasplantes. En ese primer trimestre, el hospital realizó 18 trasplantes renales, además de cinco trasplantes renales de vivo o cruzado, dos de páncreas-riñón y nueve pulmonares.

Más trasplantes renales y pulmonares en Salamanca en solo un año Si se compara el primer semestre de 2025 con el de 2026, el avance es especialmente visible en los trasplantes renales y pulmonares.

Durante los primeros seis meses de 2025, el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca realizó 35 trasplantes renales. En el mismo periodo de 2026 han sido 47, es decir, 12 más.

También ha aumentado el número de trasplantes renales de vivo o cruzado, que pasa de los cuatro contabilizados en el balance del primer semestre de 2025 a nueve en 2026.

En cuanto a los trasplantes de páncreas-riñón, el hospital pasó de tres en el primer semestre de 2025 a cuatro en 2026.

Pero uno de los cambios más destacados se encuentra en el trasplante pulmonar. Salamanca realizó 10 trasplantes de pulmón durante los primeros seis meses de 2025 y ha alcanzado los 18 en el mismo periodo de 2026.

Es una actividad especialmente relevante porque el programa de trasplante pulmonar del hospital comenzó en marzo de 2025, lo que ha permitido que Salamanca se incorpore a una actividad que hasta entonces no formaba parte de su cartera de trasplantes.

Los datos de todo 2025 ya situaban a Salamanca como uno de los referentes El balance completo de 2025 permite poner en contexto las cifras que está alcanzando el hospital este año. Durante todo el ejercicio, Castilla y León registró 130 donantes de órganos, que permitieron generar 434 órganos y realizar 261 trasplantes en los hospitales públicos de la Comunidad.

En cuanto a los trasplantes, de los 174 trasplantes renales realizados en Castilla y León durante 2025, 85 se llevaron a cabo en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

El centro realizó además 11 trasplantes renales de vivo o cruzado, siete trasplantes de páncreas-riñón y 23 trasplantes pulmonares.

Por tanto, el hospital salmantino no solo concentra una parte importante de la actividad renal de la Comunidad, sino que también ha consolidado programas especializados que han ido aumentando su actividad.

Un récord en menos de 48 horas Uno de los mejores ejemplos de la capacidad de los equipos salmantinos se produjo el fin de semana del 8 de mayo de 2026, cuando el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca registró un récord histórico de actividad trasplantadora.

En menos de 48 horas se implantaron diez órganos a siete pacientes, la actividad incluyó cuatro trasplantes renales, dos trasplantes bipulmonares, que supusieron cuatro pulmones implantados, y un trasplante combinado de páncreas-riñón, que permitió implantar otros dos órganos.

En total, diez órganos en un mismo fin de semana gracias a tres extracciones multiorgánicas de donantes fallecidos.

La cifra muestra la enorme capacidad de coordinación que requiere una operación de estas características. Desde la detección del posible donante hasta la extracción, el traslado de los órganos y la intervención de los receptores, cada proceso depende de una cadena de profesionales y servicios que debe funcionar con precisión.

Una trayectoria que comenzó hace décadas La relación del hospital salmantino con la donación y el trasplante no es nueva. El Complejo Asistencial comenzó a realizar extracciones de órganos de donantes en la década de los 70, mientras que durante los años 80 se iniciaron los primeros trasplantes renales.

El balance de los primeros seis meses de este 2026 deja una evolución positiva para el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, que continúa ampliando su actividad en el ámbito de la donación y los trasplantes. Los datos reflejan el crecimiento registrado durante los últimos meses y consolidan al centro salmantino dentro de la red de trasplantes de Castilla y León.

Esta actividad se apoya en una amplia cartera de programas que abarca diferentes tipos de donación e implante. El hospital desarrolla programas de donación e implante renal de donante vivo y de donante renal vivo cruzado, además del implante renal procedente de donante cadáver. A ellos se suman los programas de páncreas y páncreas-riñón, en los que Salamanca es centro de referencia nacional CSUR, y el trasplante pulmonar, incorporado en marzo de 2025.

La actividad del centro se extiende también a la donación e implante de células y tejidos y al implante de progenitores hematopoyéticos, tanto autólogos como alogénicos, incluidos los casos emparentados, no emparentados y haploidénticos, además de los tratamientos CAR-T. Dentro de esta cartera se encuentran igualmente los implantes de córneas, esclera y membrana amniótica.