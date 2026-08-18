La Junta refuerza las ayudas a las pymes industriales para renovar su maquinaria

La Junta de Castilla y León amplía en 4 millones de euros el presupuesto destinado a las ayudas para la adquisición de maquinaria industrial, hasta alcanzar una dotación total de 5,6 millones de euros

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La medida responde al elevado número de solicitudes recibidas y busca facilitar que las pequeñas y medianas empresas industriales de la Comunidad incorporen maquinaria nueva, moderna y automatizada que les permita aumentar su capacidad productiva, mejorar su competitividad y avanzar en la transformación digital

Las ayudas están dirigidas a pymes industriales privadas con centros de trabajo en Castilla y León, que deberán contar con una antigüedad mínima de dos años y cumplir los requisitos establecidos para formar parte del Registro Industrial de la Comunidad

La Junta podrá financiar proyectos destinados a ampliar la capacidad de producción, diversificar la actividad o introducir cambios importantes en los procesos productivos

La subvención cubrirá el 65 % de los gastos considerados subvencionables, porcentaje que podrá aumentar un 10 % adicional en determinados proyectos ubicados en zonas con Programas Territoriales de Fomento o fuera de áreas funcionales estables

Cada proyecto podrá recibir entre 15.000 y 100.000 euros de ayuda, siempre que cumpla los requisitos establecidos en la convocatoria

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La línea pretende impulsar la modernización del sector industrial y favorecer la creación de empleo más estable, cualificado y de mayor calidad en Castilla y León