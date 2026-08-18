Salamanca, en aviso amarillo por altas temperaturas previo a la bajada de las mismas y las lluvias

Queda poco más de un mes para que el verano llegue a su fin en la provincia de Salamanca, y como es lógico, en agosto, aún se están viviendo algunos episodios de calor extremo. A pesar de estar la provincia rodeada de aviso naranja, tanto por la zona de Cáceres como por Ávila, el territorio charro se mantendrá por debajo de ese umbral, aunque con temperaturas que harán que estemos en alerta.
Durante estos días, desde el lunes, 17 de agosto, hasta el miércoles, 19 de agosto, la provincia vivirá una subida de las temperaturas pronunciada, con los termómetros alcanzando los 37 o más grados.
Si bien es cierto que estos tres días serán de un calor sofocante, normal para la época, la rareza vendrá más adelante, cuando la provincia de Salamanca experimentará un descenso de las temperaturas con mínimas que rondarán los diez grados en algunos puntos y máximas que no superarán los 24 grados, tal y como se vivirá el domingo, 23 de agosto.