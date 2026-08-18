Test serio para Unionistas

Última semana de pretemporada para Unionistas. El equipo charro tendrá un doble envite ante el Alcorcón y el Cacereño. El primero de ellos tendrá lugar este martes, a las 19 horas, ante el cuadro alfarero en el Francisco Mateos de Ciudad Rodrigo.

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“Tenemos una semana difícil a nivel de exigencia, sobre todo por los dos partidos que tendremos ante el Alcorcón, que es un rival muy fuerte en Primera RFEF. Luego, el viernes ya aquí en casa en el trofeo ante el Cacereño”, explica Javi Medina.

El entrenador de Unionistas dará más minutaje a Dani González, Hugo de Bustos y Mutilva y también contará durante toda la semana con ocho jugadores del filial.