Javi Medina: “Espero que el equipo siga dando pasos hacia adelante”

Javi Medina afronta la última semana de preparación. En el horizonte a corto plazo, el debut liguero ante el Lugo. Antes, el doble duelo amistoso ante el Alcorcón y el Cacereño.
Semana de doble partido. “Tenemos una semana difícil a nivel de exigencia, sobre todo por los dos partidos que tendremos ante el Alcorcón, que es un rival muy fuerte en Primera RFEF. Luego, el viernes ya aquí en casa en el trofeo ante el Cacereño. Última semana de preparación antes del inicio de competición, última prueba para ver a los chicos en el verde antes de salir a competir ya en liga”.
Cargas de trabajo. “La idea de este partido era ponerlo a mitad de semana y tuvimos que adelantarlo al martes. Nos adaptamos al final a ese día de descanso para ponerlo para entrenar y el martes salir nuevamente a competir. Espero que el equipo siga dando pasos hacia adelante y luego ya tendremos después del partido del Cacereño tiempo suficiente para descansar y preparar ese partido de liga”.
Más minutos para Dani González, Hugo de Bustos y Mutilva. “Recursos y plantilla, que lo necesitamos. Estuvieron a buen nivel y tendrán un aumento en el minutaje para los tres. Y luego estamos esperando a que termine de cerrarse ya el mercado para nosotros. Tendremos una plantilla corta, pero nos faltan esos efectivos que nos hagan poder tenemos esa competitividad”.