Javi Medina: "El equipo tiene claro lo que tiene que hacer y nos falta ese punto de ritmo y de agresividad"

Javi Medina se muestra convencido de que Unionistas está en el buen camino para construir el equipo antes de la temporada. El sevillano recupera atacantes para el choque amistoso de este sábado ante la Gimnástica Segoviana.

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Post Coria. “Hemos tenido el tiempo suficiente en esta semana para trabajar bien, sobre todo en estas dos últimas sesiones. Después del partido del Coria, recuperamos efectivos al grupo. Espero que demos un salto más de nivel, el equipo tiene claro lo que tiene que hacer y nos falta ese punto de ritmo y de agresividad que es lógico en pretemporada. Estamos muy convencidos del potencial que tenemos”.

Recupera efectivos. “Tendremos a Hugo y Dani disponibles y Ramiro tiene mejores sensaciones. El resto está todos disponibles y es muy importante el trabajo que se está haciendo desde el área de rendimiento. También esperamos la llegada de nuevos jugadores que nos haga elevar la competitividad y poder sacar dos onces de garantías”.

Amistoso ante la Segoviana. “Es un partido difícil de jugar porque tendremos que madrugar mucho, salir muy temprano para ir a Segovia. Al jugador le cuesta más hacer el esfuerzo por la mañana. Es un rival de inferior categoría, pero que lo está haciendo muy bien en pretemporada”.