Christian Mutilva, a un paso de Unionistas

Durante el choque amistoso entre Unionistas y el Coria, Antonio Paz estuvo sentado junto a Christian Mutilva. El jugador, tal y como puede adelantar SALAMANCA24HORAS.COM, está a un paso de firmar por el club charro.

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Mutilva es un central zurdo o pivote de 22 años y 1,90 metros que se ha criado en las canteras de Osasuna y del Bilbao Athletic y el año pasado jugó en el Arenas de Getxo.

La Primera RFEF no le es desconocida a Mutilva, que ha militado tres años en el filial de Osasuna y uno en el Arenas de Getxo. En el conjunto vasco, el zaguero disputó cerca de 1.500 minutos.