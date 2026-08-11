Unionistas, a recuperar sensaciones en el amistoso ante el Coria

Nuevo test amistoso para Unionistas. El equipo dirigido por Javi Medina se ve las caras con el Coria esta tarde, a las 19:30 horas, en Las Pistas del estadio Helmántico.
“Será un partido diferente al último que hemos jugado, contra un rival de nuestra categoría y en casa. Es un partido que viene pronto, jugamos el sábado, hemos descansado el domingo y hemos entrenado este lunes. Ya acumularemos más minutos”, explica Javi Medina.
El técnico sevillano ha citado a once jugadores del filial para el encuentro y también asegura que recupera a Luis Alcalde y Ramiro Mayor para medirse al conjunto extremeño.
Lo que tiene claro Javi Medina es dónde tiene que mejorar Unionistas: “Creo que cuando el equipo tiene tanto balón, tiene que sacar más rendimiento de eso. Tener más eficacia en el último tercero, tener más continuidad de juego. Y sin balón, seguir ajustándonos defensivamente para ser ese equipo agresivo y que recupera el balón cuanto antes”.
El Coria, uno de los recién ascendidos a la categoría, ha tenido muy claro dónde está su nicho de mercado de fichajes y ha incorporado jugadores con mucha hambre para dejarse ver en la categoría. Pau Palacín, Edu Llorente e Iván Ramos son algunos de los fichajes del Coria.