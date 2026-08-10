Javi Medina: "Cuando el equipo tiene tanto balón, tiene que sacar más rendimiento de eso"

Unionistas encara su cuarto partido amistoso de la pretemporada (martes a las 19:30 horas en Las Pistas ante el Coria) y Javi Medina tiene claro dónde corregir respecto a la derrota de Zamora. Además, el técnico sevillano aumentará el minutaje de algunos de sus jugadores para seguir tomando forma en la fase de preparación.
Próximo amistoso. “Tenemos otra prueba. Será un partido diferente al último que hemos jugado, contra un rival de nuestra categoría y en casa. Es un partido que viene pronto, jugamos el sábado, hemos descansado el domingo y hemos entrenado este lunes. Ya acumularemos más minutos”.
Poco tiempo de descanso. “Es un poco el hándicap. Hemos tenido un entrenamiento y un día de descanso y también hemos tenido tiempo para analizar lo que ocurrió en el último partido. La pretemporada va de observar, conocer al equipo y de ir construyendo”.
A mejorar. “Creo que cuando el equipo tiene tanto balón, tiene que sacar más rendimiento de eso. Tener más eficacia en el último tercero, tener más continuidad de juego. Y sin balón, seguir ajustándonos defensivamente para ser ese equipo agresivo y que recupera el balón cuanto antes”.
Recupera jugadores. “Tenemos ya a Luis (Alcalde) disponible y a Ramiro, que el otro día entendimos que lo mejor era que pararan. Veremos cómo distribuimos las cargas, creemos que ya es importante irnos a esos 70 o 75 minutos en muchos jugadores. Dani González está entrenando con el grupo y Hugo también. Veremos si entran este partido o el siguiente”.