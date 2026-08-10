Ordenan retirar estas seis marcas de gafas para ver el eclipse solar por riesgo de lesiones oculares

FACUA ha alertado sobre la retirada de seis modelos de gafas para ver el eclipse por riesgo de lesiones oculares. Se trata de las marcas Lionstar, ECP Eye Care Proffesional, Pelispan, Homenaje, Orro y Opticalia, venidas en Castilla y León, Madrid, Galicia, La Rioja y Aragón, según ha informado FACUA-Consumidores en Acción.

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Según ha advertido la organización: “Los seis modelos de gafas coinciden en las irregularidades detectadas por el organismos de consumo, que pueden producirse en otros muchos productos que se vengan comercialización o regalando en los últimos meses”.

Uno de los motivos también sería que el filtro está por debajo del mínimo de transmitancia, es decir, excesivamente oscuro, viendo el usuario oscuridad total y no consiguiendo localizar el disco solar.