CEOE CEPYME celebra la gran fiesta de los empresarios

CEOE CEPYME Salamanca ha celebrado la entrega de sus Premios Empresariales 2026, un acto que ha reunido a más de 300 representantes de instituciones, organizaciones empresariales y empresas para reconocer el esfuerzo, la iniciativa y la contribución del tejido productivo salmantino al desarrollo de la provincia.

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Durante su intervención, el presidente de CEOE CEPYME Salamanca, Paulino Benito, ha destacado que la Confederación llega a esta edición de sus Premios con una mayor fortaleza organizativa y una representación empresarial más amplia. “Hoy somos una organización más fuerte”, ha señalado, con “una base asociativa mayor, con más capacidad de interlocución y con una sola voz para trasladar las necesidades de nuestras empresas”.

Benito ha subrayado que el trabajo desarrollado durante los últimos meses ha permitido avanzar en la integración de asociaciones, sectores y empresas dentro de CEOE CEPYME Salamanca, “convencidos de que lo que une al tejido empresarial está por encima de cualquier diferencia cuando se trata de representar y defender a las empresas de Salamanca”. Una posición que, según ha afirmado, “no consiste únicamente en ampliar nuestra estructura”, sino en asumir “una mayor responsabilidad” para acompañar mejor al tejido empresarial y trabajar “por el crecimiento de nuestras empresas, por la competitividad de nuestra provincia y por la generación de nuevas oportunidades”.

Benito ha vinculado este mensaje con el sentido de los galardones, que este año reconocen trayectorias diferentes pero unidas por su aportación a la empresa, el empleo y el desarrollo de Salamanca.

Además, ha reivindicado la aportación de los empresarios al desarrollo económico y social de la provincia. Ha recordado que las empresas crean empleo, sostienen a miles de familias, impulsan la innovación, generan oportunidades y contribuyen al sostenimiento de los servicios públicos. Por ello, ha defendido la necesidad de reconocer a quienes emprenden, invierten y asumen riesgos, especialmente en un contexto marcado por el aumento de los costes, la complejidad normativa y las dificultades que condicionan la actividad empresarial.

El presidente de la Confederación también se ha referido al diálogo social y ha reclamado que las organizaciones empresariales participen de forma efectiva en las decisiones que afectan a la actividad económica y al empleo. “El diálogo social solo cumple su función cuando todas las partes participan, son escuchadas y pueden contribuir a la búsqueda de acuerdos”, ha señalado, antes de advertir de que dejar al margen a las empresas debilita la calidad de las decisiones y limita la capacidad de alcanzar soluciones útiles.

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En relación con los retos de la provincia, Benito ha reclamado mejores infraestructuras ferroviarias y viarias, al considerar que las actuales carencias restan competitividad, dificultan la llegada de inversiones y condicionan el desarrollo de sectores como la industria, la logística, el comercio, el turismo o la tecnología. Asimismo, ha señalado la necesidad de reducir la burocracia, frenar la sobrerregulación, abordar el crecimiento del absentismo laboral y avanzar hacia una fiscalidad más competitiva, con medidas como la rebaja del Impuesto sobre el Patrimonio.

Junto a estas demandas, ha destacado las oportunidades que tiene Salamanca, con proyectos como el Puerto Seco, por su capacidad para mejorar la posición logística de la provincia, atraer actividad y generar empleo, y con el crecimiento del sector tecnológico, que demuestra el potencial de Salamanca para desarrollar proyectos avanzados, retener talento y diversificar su economía.