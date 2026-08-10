La Junta activa un plan especial por el eclipse solar con más cobertura móvil, especial vigilancia al volante y más recursos sanitarios

La Junta de Castilla y León ha activado el PLANCAL en situación 2 por el eclipse solar que tendrá lugar el próximo miércoles, 12 de agosto. Todo debido a que se esperan grandes desplazamientos, además de concentraciones de personas en los principales puntos de observación en las nueve provincias de la región. Así pues, tanto Fuerzas de Seguridad del Estado, como bomberos, sanitarios y servicios de tráfico estarán trabajando al máximo para garantizar la seguridad ciudadana.

Publicidad Publicidad

En cuanto al tráfico, han alertado de la posibilidad de que se produzcan desvíos, restricciones de acceso o zonas especiales de aparcamiento. Además, se pondrá especial atención en las carreteras y en los puntos de salida de observación, donde podrían llegar a producirse grandes retenciones.

Por otro lado, desde la Junta de Castilla y León se ha incidido en la especial precaución por incendios forestales, al estar además en riesgo alto hasta el 13 de agosto, reiterando las prohibiciones de barbacoas, hogueras o pirotecnia. Asimismo, añaden ser precavidos al tirar colillas u objetos que pudieran provocar incendios.

Otro de los puntos fuertes será el refuerzo de la cobertura móvil en las zonas con más visitantes, además de coordinar con los supermercados el abastecimiento en lugares donde pudieran aumentar notablemente la población durante la visualización del eclipse.

Además, en cuanto a la movilidad en cualquier tipo de vehículo, también han expuesto la importancia de aparcar únicamente en los sitios habilitados para ello, sin aparcar en caminos, pistas o accesos que necesiten los servicios de emergencias. Por último, también han incidido en planificar bien todas las rutas de viaje, consultando tráfico, meteorología e indicaciones de las autoridades. Por último, observar bien el eclipse solar con las gafas homologadas.

Cabe destacar que, según ha explicado Europa Press, el Ministerio del Interior ha activado este lunes el Puesto de Mando Unificado (PMU) que dirigirá y coordinará los dispositivos de seguridad y de protección civil para prever cualquier tipo de emergencia que pueda afectar a las miles de personas que este miércoles contemplarán el eclipse solar en los territorios de la Península en los que podrá observarse en su totalidad.