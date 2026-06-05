Salen a la luz los siete municipios de Salamanca donde se podrá ver el eclipse del próximo 12 de agosto

Además de la propia capital salmantina, siete son los municipios donde, tal y como asegura la Junta de Castilla y León, se podrá ver idóneamente el eclipse solar total que protagonizará el cielo el próximo 12 de agosto. Así lo asegura la red definitiva de puntos de observación recomendados para el fenómeno astronómico, donde se integran las siguientes localidades salmantinas: Santa Marta de Tormes, Alba de Tormes, Villarino de los Aires, Saucelle, Salvatierra de Tormes, Villar de Gallimazo y Pereña de la Ribera.

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En toda la comunidad de Castilla y León, que se posiciona como uno de los principales destinos de observación a nivel mundial, se han seleccionado 73 localidades con puntos de observación recomendados, "que reúnen las mejores condiciones en términos de seguridad, accesibilidad, capacidad de acogida, disponibilidad de servicios e infraestructuras, comunicaciones y visibilidad del fenómeno".

Según apunta la Junta, la selección de estos emplazamientos es fruto de un proceso de planificación y coordinación institucional desarrollado durante los últimos meses. Este trabajo, llevado a cabo junto con las diputaciones provinciales, los ayuntamientos y la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León, "se ha realizado con el objetivo de garantizar una observación ordenada, segura y compatible con la protección del entorno y la adecuada prestación de los servicios públicos".

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Así, la selección se ha realizado a partir de las solicitudes presentadas voluntariamente por las entidades locales, que fueron analizadas por las Delegaciones Territoriales de la Junta en colaboración con las diputaciones provinciales y los ayuntamientos de mayor tamaño, siendo posteriormente elevadas al Grupo de Trabajo ‘Eclipse 2026’ para su validación definitiva.

Como fruto de este proceso, la red establecida, a la que se puede acceder en una plataforma con toda la información relacionada con el fenómeno, integra puntos de observación urbanos en municipios de más de 20.000 habitantes, periurbanos y rurales. Estas zonas, distribuidas por las nueve provincias de Castilla y León, combinan la capacidad de acogida de las principales ciudades con la experiencia y las condiciones privilegiadas de numerosos municipios del medio rural, "favoreciendo una distribución más equilibrada de la afluencia de público en todo el territorio".

La plataforma disponible, como apunta la Junta, incluye una explicación científica del fenómeno, información sobre las actividades culturales programadas con motivo del evento, recomendaciones generales de seguridad, y consejos de prevención sanitaria. Asimismo, el contenido se irá ampliando en las próximas semanas con la incorporación de los puntos de observación recomendados, información turística de interés y la delimitación de las zonas de exclusión establecidas para la protección del medio natural, desde las que no será posible contemplar el eclipse.