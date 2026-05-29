En el conjunto de la región se han convocado un total de 143 plazas a los cuerpos municipales en un total de 40 ayuntamientos

El Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado la orden del proceso selectivo para 143 plazas a agente de la Policía Local en 50 consistorios diferentes repartidos en el territorio castellano y leonés, en la provincia charra será en Salamanca, Santa Marta y Villamayor, mientras que en el resto de las ocho provincias será en Aguilar de Campoo, Almazán, Aranda de Duero, Arévalo, Arenas de San Pedro, Arroyo de la Encomienda, Ávila, Bembibre, Briviesca, Burgos, Cuéllar, Guardo, Herrera de Pisuerga, Íscar, La Bañeza, La Cistérniga, Laguna de Duero, La Robla, Las Navas del Marqués, León, Medina de Pomar, Medina del Campo, Miranda de Ebro, Palencia, San Andrés del Rabanedo, Segovia, Simancas, Sotillo de la Adrada, Soria, Toro, Tudela de Duero, Valladolid, Valverde de la Virgen, Villablino, Villamuriel de Cerrato, Villaquilambre y Zamora.

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De turno libre será un total de 107, mientras que de turno de movilidad serán 36 diferentes, ofertándose estas últimas a agentes de Policía Local de otros Cuerpos de la Comunidad con más de cinco años de antigüedad. Por otro lado, desde la Junta de Castilla y León han indicado la convocatoria de vacantes que se produzcan en los Cuerpos de Policía Local antes de la finalización del concurso-oposición.

En el mismo proceso selectivo se ofrecerán también las plazas que queden libres porque sus ocupantes consigan un nuevo puesto en esta convocatoria unificada. Esto se aplicará siempre que los agentes pertenezcan a alguno de los 51 Cuerpos de Policía Local adheridos al convenio. Estos ayuntamientos son, además de los ya indicados, los siguientes: Alba de Tormes, Benavente, Carbajosa de la Sagrada, Medina de Rioseco, Pedrajas de San Esteban, Peñafiel, Peñaranda de Bracamonte, Piedralaves, Tordesillas, Valle de Mena y Villafranca del Bierzo.

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