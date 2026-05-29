El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha procedido a la eliminación de pintadas en la localidad. Los operarios de la empresa adjudicataria del servicio de limpieza y aseo urbano han limpiado las pintadas aparecidas en el entorno del paraje de Los Cañitos, en el río Águeda, en un trabajo encargado por la delegación municipal que gestiona Rubén Benito.