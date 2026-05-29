El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha procedido a la eliminación de pintadas en la localidad. Los operarios de la empresa adjudicataria del servicio de limpieza y aseo urbano han limpiado las pintadas aparecidas en el entorno del paraje de Los Cañitos, en el río Águeda, en un trabajo encargado por la delegación municipal que gestiona Rubén Benito.
El consistorio recuerda que las pintadas en bienes públicos pueden ser sancionadas con multas de hasta 3.000 € y, si afectan a bienes protegidos, pueden llegar a constituir delito y obligar a asumir el coste de la restauración. “La factura de estas limpiezas la pagamos entre todos, un dinero que podría destinarse a mejorar parques, servicios o actividades culturales”, aseguran.