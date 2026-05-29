Alba de Tormes abre el plazo para sugerencias sobre la flexibilización urbanística del Conjunto Histórico

Alba de Tormes ha iniciado el periodo de información pública para presentar sugerencias al documento de flexibilización de las Normas Urbanísticas y del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico.

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La alcaldesa, Concepción Miguélez, destaca que la revisión pretende compatibilizar la protección patrimonial con las necesidades actuales del municipio, incorporando cambios en alturas de edificios, nuevos usos urbanísticos y actualizaciones estéticas adaptadas a instalaciones modernas como aerotermia o placas solares.

El documento puede consultarse en la web municipal y las aportaciones podrán presentarse durante un mes por registro presencial o sede electrónica.