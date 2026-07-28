La Vellés celebra este sábado, 1 de agosto, la IV Feria Popular de Productos de La Armuña, un conjunto de eventos que convertirán a la localidad salmantina en un escaparate de unos de los mejores artículos de la provincia de Salamanca.

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Entre las actividades se encuentran expositores profesionales de la región salmantina, productos típicos, concursos, premios, degustaciones e incluso una gran comida popular que pondrán la guinda del pastel a un gran día para el pueblo armuñés.

Iv Feria De Productos De La Armuña

Así pues, los mejores productos de la provincia de Salamanca se darán cita por cuarto año consecutivo poniendo en valor todo el trabajo realizado tanto por las familias vellesinas como el resto de personas que trabajan con estos productos a lo largo y ancho de la provincia salmantina.