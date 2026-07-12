Queda un mes para el eclipse solar y el Gobierno pide evitar desplazamientos innecesarios durante la oscuridad súbita

Desde este domingo 12 de julio queda exactamente un mes para el eclipse solar del 12 de agosto, un evento histórico que se podrá disfrutar desde distintas partes de España.

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Con margen de tiempo todavía, el Gobierno pide a la ciudadanía evitar desplazamientos innecesarios, especialmente durante la oscuridad súbita, y extremar la precaución durante la conducción. También pide que en caso de tener que desplazarse se lleve a cabo una "planificación rigurosa" con antelación porque se prevén congestiones severas y prolongadas antes y después del eclipse, con horas de retenciones en carreteras principales y secundarias.

Además, según re recoge también en la Agencia Europa Press, desde el Ejecutivo se insiste en la necesidad de observar el fenómeno con máxima seguridad, usando gafas certificadas ISO 12312-2:2015 y que lleven marcado CE auténtico, y no simplemente impreso o sellado. También debe aparecer el nombre del fabricante, advertencias sobre el uso seguro e instrucciones claras de conservación.

La franja de oscuridad entrará por el noroeste peninsular y cruzará el país de oeste a este a través de Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares.

Desde el Instituto Geográfico Nacional (IGN) explican que "durante el atardecer del miércoles 12 de agosto de 2026 tendrá lugar el primer eclipse total de Sol visible desde la península Ibérica en más de un siglo. La franja de totalidad de este eclipse cruzará España de oeste a este".

El eclipse se verá de forma diferente en función del punto en el que nos encontremos. En el caso de Salamanca esta es la secuencia de cómo se verá el eclipse según el IGN:

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Secuencia de cómo se verá el eclipse solar del 12 de agosto en Salamanca | Instituto Geográfico Nacional