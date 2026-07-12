Complejo operativo de unas 6 horas para rescatar a una senderista lesionada en la zona de Hoyamoros

En la madrugada de este domingo se ha llevado a cabo un complejo operativo de unas 6 horas aproximadamente para rescatar a una senderista lesionada en la zona de Hoyamoros, en Candelario, que estaba practicando escalada.

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En el operativo han participado Bomberos del Parque de Béjar y agentes del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) del Barco de Ávila que se encargaron principalmente de las labores de rescate de la víctima.

Según confirman fuentes de bomberos a Salamanca24horas, el aviso se recibió sobre las 22:30 horas del sábado, movilizándose los efectivos con salida del parque a las 23:20 horas al encontrarse en el momento del aviso en otra intervención.

Desde la plataforma del Travieso, los servicios de rescate comenzaron el descenso con el material requerido para la intervención y una camilla para trasladar a la víctima que presentaba una lesión en la parte inferior de la pierna, entre la tibia, peroné y el tobillo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Guardia Civil Salamanca (@guardia_civil_salamanca) Una vez rescatada en la zona de Hoyamoros cerca del río fue trasladada hasta la segunda plataforma del Travieso por agentes de la Guardia Civil, donde la estaba esperando una ambulancia para su posterior traslado al hospital de Salamanca.

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Fuentes del 1-1-2 confirman que la joven sufrió una caída desde unos dos metros de altura.