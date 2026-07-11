Guardias civiles de Guijuelo auxilian a cuatro senderistas que no localizaban el camino de regreso a su vehículo en Candelario

Cuatro senderistas requieren de la ayuda de la Guardia Civil al no encontrar el camino de regreso a su vehículo en la zona de Hoyamoros, en Candelario.

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Han sido agentes del Puesto de Guijuelo quien acudieron al rescate de los caminantes, después de recibir un aviso en el que se notificaba que había varias personas que estaban desorientadas.

Fuentes de la Benemérita indican que los cuatro senderistas se encuentran en buen estado y que no requirieron de asistencia sanitaria. También informan de que en un primer momento se contactó con el GREIM para valorar la situación.