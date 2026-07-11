La Junta convocará 381 plazas de funcionario antes de que finalice julio

La Consejería de la Presidencia convocará antes de que finalice el mes de julio un total de 381 plazas de funcionarios de carrera por el sistema de oposición y en turno libre, correspondientes a distintos cuerpos y escalas de la Administración General de Castilla y León.

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Según ha informado la Junta en un comunicado recogido por Ical, parte de estas convocatorias ya se han publicado esta semana en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), por lo que el plazo de presentación de solicitudes permanece abierto. El resto de las plazas se irán convocando de forma progresiva durante las próximas semanas hasta completar la oferta prevista.

Entre las convocatorias más numerosas figuran las 99 plazas de la Escala de Veterinarios del Cuerpo Facultativo Superior Sanitario, destinadas a reforzar las labores relacionadas con la sanidad animal, la seguridad alimentaria y el apoyo al sector ganadero. También se ofertarán 86 plazas para el Cuerpo de Gestión y 81 para el Cuerpo Superior, con el objetivo de fortalecer el funcionamiento de la Administración autonómica y la prestación de servicios públicos.

La oferta incluye además 50 plazas para la Escala de Farmacéuticos del Cuerpo Facultativo Superior Sanitario, encargados de funciones vinculadas a la salud pública y al control farmacéutico.

En el ámbito sanitario, ya han sido convocadas 30 plazas para personal médico, de las que 21 corresponden a la Escala Sanitaria de Médicos y nueve a la Escala Sanitaria de Médicos Especialistas en Medicina del Trabajo o de Empresa. A ellas se suman otras 18 plazas para ATS o Diplomados Universitarios en Enfermería.

La convocatoria se completa con plazas para otros perfiles técnicos especializados, entre ellos inspectores de Consumo, ingenieros técnicos de Obras Públicas, geólogos y químicos.