Las obras de asfaltado cortarán numerosas calles de Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca continúa con los trabajos de refuerzo ordinario de firme de calzada correspondiente a 2026, con un presupuesto de 600.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses. Las actuaciones se desarrollarán en 18 calles, avenidas y glorietas de 14 barrios de la ciudad, para un total de 46.602,76 metros cuadrados de superficie.

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Las actuaciones continuarán la próxima semana causando cortes de tráfico y estrechamientos en varias vías de la ciudad:



- 13 de julio: estrechamiento en las calles Lazarillo de Tormes y Alfonso de Castro.



- 14 de julio al 1 de septiembre: corte total al tráfico de vehículos en la calle Vázquez Coronado. El acceso a los garajes situados en la calle Rector Tovar se realizará por la plaza de los Bandos. Aquellos vehículos que quieran acceder a la calle Padilleros se efectuará por la plaza del Campillo.



- 14 al 17 de julio: corte de tráfico en la calle Mayor Chamberí. Los trabajos afectan a las líneas de autobús urbano 5 y 8, cuyas paradas se trasladarán a la calle Cordel de Merinas de Chamberí.



- 15 al 17 de julio: cortes puntuales al tráfico en la calle María Auxiliadora. La parada de autobús urbano y taxi (junto a El Corte Inglés) queda suprimida desde el 14 de julio hasta el 23 de julio, fecha prevista para la finalización de los trabajos.

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