Salamanca continúa el plan de mejora del firme con nuevos cortes de tráfico

El Ayuntamiento de Salamanca continúa con los trabajos de refuerzo ordinario del firme de calzada correspondientes a 2026, una actuación que cuenta con un presupuesto de 600.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses. Las obras se desarrollarán en 18 calles, avenidas y glorietas de 14 barrios de la ciudad, sobre una superficie total de 46.602,76 metros cuadrados.

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Las actuaciones previstas para los próximos días provocarán diversas afecciones al tráfico. El 13 de julio se realizarán estrechamientos de calzada en las calles Lazarillo de Tormes y Alfonso de Castro.

Entre el 14 de julio y el 1 de septiembre permanecerá cortada al tráfico la calle Vázquez Coronado. El acceso a los garajes de la calle Rector Tovar se realizará por la plaza de los Bandos, mientras que los vehículos que se dirijan a la calle Padilleros deberán acceder por la plaza del Campillo.

Del 14 al 17 de julio también se cortará el tráfico en la calle Mayor Chamberí. Como consecuencia, las líneas 5 y 8 del autobús urbano trasladarán sus paradas a la calle Cordel de Merinas de Chamberí.

Asimismo, entre el 15 y el 17 de julio se producirán cortes puntuales en la calle María Auxiliadora. La parada de autobús urbano y taxi situada junto a El Corte Inglés permanecerá suprimida desde el 14 hasta el 23 de julio, fecha prevista para la finalización de los trabajos.

Por último, el 17 de julio habrá un corte total en la calle Lazarillo de Tormes, además de cortes y desvíos puntuales en las calles Alfonso de Castro y El Greco, en el tramo comprendido entre la glorieta y la calle Alfonso IX de León.