Retiran varios lotes de paté premium para perros por la posible presencia de "objetos extraños"

La entidad FACUA ha informado este viernes de la retirada de la venta de varios lotes de paté premium para perros que se estaban comercializando en la conocida cadena de supermercados Aldi por la posible presencia de objetos extraños.

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En concreto, está afectado el lote L415380 de la variedad de vacuno, el lote L415383 de la variedad de pollo y el lote L415385 de la variedad corazón e hígado de ave. Todos ellos se envasaron en formato de 400 gramos y tienen fecha de consumo preferente del 17 de febrero de 2027.