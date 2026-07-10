El vehículo del accidente calcinado junto a la pista forestal entre Miranda del Castañar y Villanueva del Conde

El origen del siniestro, según la Guardia Civil, ha sido una salida de vía que posteriormente originó un incendio forestal, aunque la investigación se mantiene abierta

Otra persona ha fallecido en la tarde de este viernes 10 de julio por un accidente de tráfico en el Camino de los Prodigios, entre los municipios de Miranda del Castañar y Villanueva del Conde.

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Según informan fuentes de la Guardia Civil de Salamanca, el Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León recibió un aviso por el avistamiento de una columna de humo entre estas localidades.

Cuando llegaron los servicios de emergencias localizaron el vehículo accidentado que se encontraba ardiendo en una pista forestal próxima al núcleo urbano de Miranda, y en las inmediaciones estaba el cuerpo sin vida de una persona.

El vehículo del accidente calcinado junto a la pista forestal entre Miranda del Castañar y Villanueva del Conde | Guardia Civil de Salamanca

La Guardia Civil confirma que el origen del accidente ha sido por una salida de vía que provocó el incendio del vehículo. La investigación permanece abierta, pero según ha podido confirmar Salamanca24horas, este incidente ha sido el causante de un incendio de pasto al echarse a arder el turismo, y en el que, según INFORCYL, han participado hasta 13 medios por tierra y aire para sofocar las llamas; fue estabilizado a las 18:30 horas.

Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Guardia Civil, especialistas de Policía Judicial, el Equipo de Atestados de Tráfico y el médico forense para realizar la inspección ocular y el levantamiento del cadáver, además de Bomberos de la Junta de Castilla y León y de la Diputación de Salamanca.

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