Los salmantinos podrán vivir el duelo contra Francia en las semifinales del Mundial a través de una pantalla gigante en la Plaza Mayor

Salamanca tendrá una pantalla gigante a través de la que será retransmitido el próximo partido del Mundial, encuentro de semifinales contra Francia.
El alcalde, Carlos García Carbayo ha dado a conocer la noticia una vez finalizado el choque con Bélgica en la noche de este viernes.
A través de la red social de 'X' se confirma que los salmantinos podrán disfrutar del partido de semifinales en la Plaza Mayor. Una posibilidad que ya había anunciado este medio que podría darse llegados a este punto. Algo que también venía estudiando el consistorio charro desde el inicio de la competición.
Las palabras del alcalde en el post publicado en 'X' son: "Enhorabuena a nuestra selección que 16 años después jugará las semifinales de un Mundial. Los salmantinos viviremos el duelo ante Francia el martes a las 21:00 horas en la Plaza Mayor en la pantalla gigante que instalaremos para dar todo nuestro aliento al equipo de todos".