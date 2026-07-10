Mikel Merino ha sido el autor del gol que ha llegado en la segunda parte y que posibilita la permanencia del equipo español en la competición

La Selección Española jugará en las semifinales del Mundial tras derrotar a Bélgica en la noche de este viernes 10 de julio.

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Mikel Merino ha sido el autor del gol que ha marcado España en la segunda parte de este partido de cuarto de final, aunque previamente ya habían marcado otro en la primera a cargo de Fabián, llegando al descanso con empate en el marcador.

El gol decisivo que ha metido a España en la semifinal del Mundial después de 16 años y por segunda vez en la historia ha llegado en el minuto 88.

Según la Agencia Europa Press, Dani Olmo ha sido uno de los jugadores más activos en el ataque español, ayudando al equipo de Luis de la Fuente a mantener la presión sobre la defensa belga.

La Plaza Mayor de Salamanca, tal y como esta previsto se ha iluminado esta noche con los colores rojo y amarillo de España para animar a La Roja.

La próxima cita será contra Francia, y el partido podrá verse a través de una pantalla gigante en la Plaza Mayor de Salamanca, tal y como ha confirmado el alcalde de la ciudad.