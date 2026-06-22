La mayoría de las Comunidad Autónomas votan a favor de la caza del lobo

Este lunes 22 de junio ha tenido lugar la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, en la que la mayoría de las Comunidades Autónomas han votado a favor de la caza del lobo.

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Cataluña ha sido la única que ha comunicado al MITECO su voto en contra y País Vasco y Castilla-La Mancha se han abstenido, tal y como recoge la Agencia Europa Press.

Durante esta reunión se ha valorado el informe elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el que, a partir de datos de las autonomías, dice que el lobo no está en estado de conservación favorable en España y que, por tanto, no se puede cazar. Sin embargo, otro informe promovido por Galicia dice lo contrario y se decanta por su caza.

Según Europa Press, la Unión Europea requiere a cada Estado la realización de informes sexenales para revisar la aplicación de normativas ambientales clave y el estado de conservación de especies y ecosistemas protegidos y el Gobierno de España tenía hasta el 31 de diciembre de 2025 para presentarlo. A finales de enero, Bruselas abrió un expediente de infracción contra España por no haberlo remitido y el pasado mes de mayo, Transición Ecológica expuso a información pública el informe sexenal del lobo donde se indicaba que hay 333 manadas de lobos en España, número que está por debajo del criterio de la Comisión Europea de 500 manadas para que se considere que la especie está en un estado de conservación favorable. De esta manera, no se podría cazar.